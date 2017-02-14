У Львові «Кіберхунта» змусила покаятися адміна сепаратистської групи

Активісти співтовариства хакерів “Кіберхунта” на виїзді у Львові вперше провели безпосередню профілактичну роботу з одним з адміністраторів сепаратистськи налаштованого акаунта, що закликає до бунтів і повалення легітимної влади.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт “Кіберхунта”.

“Ми – бойове крило спільноти українських хакерів і аналітиків “Кіберхунта”. Наше завдання – протистояння зовнішній агресії нашого ворога – РФ. Ми боремося за незалежність нашої держави, в тому числі, і в інформаційному просторі. Ми розшукуємо і користувачів соціальних мереж на предмет поширення пропагандистських матеріалів, які можуть завдати шкоди Незалежності нашої країни і створити передумови до проведення т. зв. “Майдану-3″. На вихідних ми продуктивно з’їздили до Львова до ідентифікованого нами активного учасника спільноти “Українська революція”, який за вказівкою власника “Української революції” “Степана Мазури”, за грошову винагороду займався поширенням матеріалів, які закликали до організації масових заворушень, проведення протестних акцій”, – вказується в повідомленні.

За даними спільноти “Кіберхунта”, “під ніком “Степан Мазура” приховується громадянин Російської Федерації Сергій Жук, який проживає в Москві. Нами отримана його електронна переписка, де містятися вказівки наближених до урядових органів РФ, представників спецслужб дестабілізувати обстановку в Україні і організувати 3-й “Майдан”.

За словами учасників спільноти, за результатами “докладного спілкування з користувачем він зрозумів свою помилку”.

На відео житель Львова, на обличчі якого надіта маска, розповідає, що він є патріотом України і, зареєструвавшись у мережі Facebook в 2013 році, приєднувався до всіх патріотичних спільнот, вступав у дискусії в цих групах, залишав коментарі. Одного разу йому написав повідомлення чоловік, який назвався “Степан Мазура”, котрий запропонував працювати адміністратором групи “Українська революція”. За словами чоловіка, Мазура платив йому. Нещодавно з ним зв’язалися представники “Кіберхунти” і пояснили, що “Мазура” – не та людина, за яку себе видає, що насправді це громадянин РФ Сергій Жук з Москви і агент ФСБ, мета якого – повалення української влади. За словами чоловіка, після цього він спробував зустрітися з “Мазурою”, який говорив, що живе в Тернополі. Але це йому не вдалося, внаслідок чого він повірив словами представників “Кіберхунти”. Наприкінці відеозапису чоловік просить вибачення за те, що допомагав “Мазурі”.