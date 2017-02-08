У Львові до кінця року закриють на ремонт вулицю Личаківську

Цьогоріч у Львові реконструюють кілометрову ділянку вул. Личківської від вул. Мечникова до Пасічної. Закрити на ремонт, який триватиме до кінця року, Личаківську планують уже в березні, повідомляє Zaxid.net.

Як розповів директор ЛКП «Львівавтодор» Олег Береза, на 2017 рік запланована повна реконструкція перехрестя вул. Личаківської – Мечникова та ділянки Личаківської до Пасічної.

«На Личаківській є проблеми з колектором, він двічі провалювався під трамвайними коліями», – сказав Береза і додав, що там не лише відремонтують проїжджу частину, а й замінять підземні комунікації.

Директор «Львівавтодору» уточнив, що вул. Личаківську знову замостять бруківкою, оскільки саме таке покриття передбачене проектом реконструкції. Конфігурацію трамвайних колій не змінюватимуть.

Загальна вартість реконструкції вул. Личаківської, за словами Олега Берези, становитиме близько 6 млн євро. Частину цих коштів уже профінансував Європейський банк реконструкції і розвитку. Ще 4,5 млн грн передбачені на ремонт Личаківської в бюджеті розвитку Львова.

Береза також зазначив, що реконструкцію розпочнуть, коли дозволятимуть погодні умови. Найімовірніше, це буде в березні. Триватиме ремонт до кінця року.

Ремонтуватимуть Личаківську частинами. «Спочатку ми хочемо зробити перехрестя Мечникова – Личаківська, щоб на Мечникова пустити трамваї. Після того почнемо ремонт ділянки від Мечникова до Пасічної», – сказав Олег Береза.

Додамо, що через Личаківську курсують трамваї №2,7 та 10. Як саме зміняться ці трамвайні маршрути через реконструкцію Личаківської, буде відомо пізніше.

Крім того, Береза зазначив, що у 2017 році планується реконструкція пл. Франка, вул. Чернівецької та частини вул. Замарстинівської від Гайдамацької до Торф’яної, через які також проходять трамвайні маршрути.