У Львові для проїзду в трамваях і тролейбусах можна купити квиток за допомогою смартфона

Тепер в усіх трамваях і тролейбусах Львова можна купити квиток за допомогою смартфона. Ця послуга стала доступною від сьогоднішнього дня.

Як інформує прес-служба Львівської міської ради, у всіх трамваях та тролейбусах міста пасажири матимуть змогу оплатити проїзд через спеціальний QR код – електронну програму для купівлі та компостирування квитка.

«Програма успішно пройшла тестовий період. Впродовж двох тижнів безконтактним способом оплати користувалися пасажири на маршрутах: трамваїв №8, №3, №5 та №2, а також тролейбуса №13», – розповіли у ЛКП «Львівелектротранс».

Як зазначається у повідомленні, спочатку пасажир сканує QR код на віддалі 40-50 см (пристрій повинен бути підключений до інтернету), далі обрати – «Оплатити». Після оплати пасажир отримує у «Приват24» від контакту квиток, компостує його та показує контролеру.