У Львові чоловік заклав службовий автомобіль з продуктами у ломбарді

У Галицький відділ поліції 15 лютого звернувся 36-річний приватний підприємець. За словами заявника, його ошукав молодий чоловік, прийнятий на роботу з випробувальним терміном.

Як повідомили у прес-службі Нацполіції області, встановлено, що 28-річному львів’янину доручили доставити продукти у кафе автомобілем «ВАЗ-2106». Невдовзі чоловік зателефонував підприємцю і повідомив, що автомобіль не заводиться і він його залишив на вулиці Привокзальній. А згодом з’ясувалося, що зловмисник заклав автомобіль разом з товаром у ломбарді. За словами заявника, в автомобілі були продукти на загальну суму 4000 грн.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Статтею передбачене покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років.

Працівники поліції встановлюють обставини події, а також, на якій підставі ломбард взяв під заставу у громадянина майно, яке йому не належало.