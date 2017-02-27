У Львові чоловік влаштував стрілянину в житловому будинку

У Львові 46-річний чоловік після сварки зі співмешканкою вчинив стрілянину в житловому будинку після чого застрелився сам.

Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області, 27 лютого о 9.30 надійшло повідомлення про те, що з вікна другого поверху житлового будинку на вулиці Академіка Кучера у Львові місцевий житель прострелив ногу 23-річному сусіду і стріляє по проїжджаючих автомобілях та у вікна сусіднього будинку.

Встановлено, що напередодні чоловік посварився зі своєю співмешканкою, яка проживає разом зі своїм 23-річним сином на першому поверсі у тому ж будинку. Вранці він прийшов до дверей її помешкання маючи при собі вогнепальну зброю – пістолет іноземного виробництва. Коли жінка не відчинила йому, зробив кілька пострілів у вхідні двері поранивши 23-річного сина своєї співмешканки у ногу, після чого повернувся у свою квартиру на другому поверсі і почав стріляти по проїжджаючих автомобілях та у вікна будинку навпроти. Загалом, він зробив близько двадцяти пострілів, однак з куль потрапила у лобове скло іномарки, ніхто з присутніх у салоні не постраждав.

«Коли на місце події прибули правоохоронці і вимагали відчинити двері у квартиру, чоловік не виконав їхні вимоги, не виходив на контакт, а пізніше накрився подушкою і здійснив смертельний постріл собі у голову. Зараз проводяться слідчі дії, з’ясовується скільки всього було здійснено пострілів, а також звідки у нього зброя. Призначено ряд експертиз, у тому числі для встановлення чи перебував чоловік у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння», – розповів начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області Валерій Середа.