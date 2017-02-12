У Львові чоловік кинув гранату на подвір‘я житлової багатоповерхівки

У Львові сьогодні на подвір‘ї житлової багатоповерхівки стався вибух, постраждалих немає. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, походження і марка боєприпасу встановлюються експертами.

Як повідомили у відділі комунікацій головного управління Національної поліції у Львівській області, 12 лютого, о 08.50, на оперативну лінію «102» надійшло повідомлення про те, що на подвір‘ї житлового багатоповерхового будинку на вул. Городоцькій у Львові стався вибух.

Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи встановлено, що на подвір‘ї вибухнула граната, внаслідок вибуху постраждалих немає.

Як з‘ясували правоохоронці, гранату кинув 54-річний раніше судимий місцевий житель, який мешкає на четвертому поверсі даного будинку. Він, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, разом з приятелем стояв на сходовій клітці будинку і, зі слів товариша, скаржився на невдоволеність від життя. Після чого пішов до свого помешкання взяв гранату і кинув її на подвір‘я.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. На даний час з ним працюють слідчі. З його слів, він кинув гранату після сварки з дружиною, оскільки «йому набридло так жити».

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 КК України (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї,- карається позбавленням волі на строк до семи років).

Призначено ряд експертиз, походження і марка боєприпасу встановлюються.