У Львові через ремонт вул. Личаківської змінять два трамвайні маршрути

На час ремонту вул. Личаківської у Львові змінять маршрути трамваїв №2 та №7, а трамвай №10 не курсуватиме. Закрити на ремонт першу ділянку Личаківської на перехресті з вул. Мечникова планують у середині березня.

Як повідомив керівник служби диспетчеризації ЛКП «Львівелектротранс» Володимир Забавський, на час ремонту перехрестя вул. Личаківської та Мечникова по всій Личаківській не курсуватимуть трамваї, повідомляє Zaxid.net.

Трамвай №2, який зараз їздить з вул. Коновальця на Пасічну, змінить схему руху і фактично стане кільцевим. При цьому чотири трамваї курсуватимуть за маршрутом Коновальця – Головна пошта – Центр – Вітовського – Коновальця, а ще чотири – в протилежному напрямку: Коновальця – Вітовського – Франка – Центр – Дорошенка – Коновальця.

Трамвай №7, який зараз їздить з вул. Шевченка на Пасічну, пустять до Аквапарку за маршрутом: Шевченка – Городоцька – Підвальна – Франка – Вітовського – Сахарова – Аквапарк.

Трамвай №10 на час ремонту перехрестя Личаківської – Мечникова не курсуватиме.

Володимир Забавський зазначив, що після відкриття перехрестя Личаківської – Мечникова трамваї №2 та №7 пустять на вул. Мечникова, а «Львівавтодор» продовжить ремонт іншої ділянки вул. Личаківської до Пасічної.

Як повідомили у ЛКП «Львівавтодор», зараз уже почалась підготовка до ремонту Личаківської. Закрити вулицю для проїзду планують в середині березня, проте для цього потрібна буде сприятлива погода.