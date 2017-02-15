У Львові автобусний маршрут №9 відновив свою роботу

14 лютого відновив роботу маршрут №9 сполучення «с. Муроване – вул. Максимовича».

Про це повідомили в управлінні транспорту Львівської міської ради.

Обслуговує цей маршрут ЛКП АТП-1

Автобус №9 їздить за схемою: вул. М. Максимовича – вул. Стрийська – вул. І. Рубчака – вул. Тролейбусна – вул. Володимира Великого – вул. Княгині Ольги – вул. М. Коперника – вул. П. Дорошенка – просп. Свободи – пл. Різні – просп. В. Чорновола – вул. В. Липинського – вул. Б. Хмельницького (Галицьке перехрестя) – с. Муроване.

«Сьогодні на маршруті курсує 7 автобусів. Поступово збільшимо їх до 10. Відповідно зараз інтервал руху становить 20 хв. При збільшенні кількості машин інтервал руху зменшиться», – повідомили в управлінні транспорту.