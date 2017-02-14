У Львові автобуси №48 курсуватимуть за зміненим маршрутом

У Львові з 14 лютого, змінено рух маршруту №48, який обслуговує перевізник «Успіх БМ».

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, тепер автобуси курсують за напрямком від аеропорту «Львів» до Галицького перехрестя.

Відповідно до внесених змін, автобуси №48 не заїжджатимуть на Галицьку площу, як раніше, а будуть рухатися за напрямком: Аеропорт – вул. Любінська – вул. Виговського – вул. Володимира Великого – вул. Княгині Ольги – вул. Сахарова – вул. Коперника – вул. Дорошенка – просп. Свободи – пл. Різні – просп. Чорновола – вул. Липинського – вул. Богдана Хмельницького (Галицьке перехрестя) – вул. Липинського – просп. Чорновола – просп. Свободи – вул. Дорошенка – вул. Шашкевича – вул. Вербицького – вул. Сахарова – вул. Княгині Ольги – вул. Володимира Великого – вул. Виговського – вул. Любінська –Аеропорт.

Нагадаємо, рішення про зміну маршруту виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв у грудні минулого року. Зміни набрали чинності у вівторок, 14 лютого 2017 року.