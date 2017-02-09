У Львові активісти протестували проти облаштування сміттєсортувальних майданчиків

У Львові сьогодні близько 150 активістів протестували проти облаштування в місті сміттєсортувальних майданчиків.

Сьогодні розпочалася сесія Львівської міської ради під час якої депутати мають розглянути понад 100 питань. Перед початком сесійного засідання на площі біля міської Ратуші зібралося близько 150 молодих людей, які представлялися активістами громадських організацій «Розвиток громади» та «Національного корпусу батальйону Азов». Вони розгорнули плакати з написами: «Ні – Грибовичам на Білогорщі», «Львів – не смітник», «Львів – дітям без сміття», «Ні – Грибовичам на Пластовій», «Громаду не чують», «Львів – не смітник. Садовий іди геть», «Садовий досить брехати. Львів‘яни не дурні!» і після того, як їх представників відмовилися пропустити у сесійний зал розклали перед входом до міської ради і запалили кілька шин. Також протестувальники встановили три металеві бочки по яких стукали палицями вигукуючи «Ганьба!».

Після того, як один з присутніх кинув біля входу в мерію, яку охороняють представники «Муніципальної дружини», димову шашку, учасники акції протесту, які так і не змогли делегувати своїх представників на засідання сесії, почали розходитися.

Міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook відреагував на присутність представників «Азову» біля Ратуші написавши: «Хлопці, які представляються бійцями «Азову» і блокують сьогодні Львівську міську раду, не заблукали? Азов і Маріуполь за 1200 км від Львова».

На даний час засідання сесії триває, у залі присутній міський голова Львова Андрій Садовий.

Речник Нацполіції області Світлана Добровольська повідомила, що акція громадських активістів пройшла без публічних порушень громадського порядку і вже повністю завершилася, учасники розійшлися.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, від сьогодні, 9 лютого, для представників ЗМІ Львівська міська рада ввела обов’язкову акредитацію на сесійні засідання, чого не було раніше, мотивуючи це заходами безпеки.

У сесійний зал всіх пропускають через металодетектор.

Засідання сесії Львівської міської ради мало відбутися ще 26 січня. Проте тоді сесію скасували, оскільки чоловіки спортивної зовнішності блокували трибуну міськради.