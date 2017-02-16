У «Львівобленерго» заявили, що наразі електроенергію населенню не відключатимуть

У ПАТ «Львівобленерго» повідомили, що наразі немає жодних офіційних розпоряджень щодо відімкнення електроенергії населенню. Тож наразі мешканцям світло відключати не будуть. Хоча, на підприємстві такої можливості не відкидають.

«На даний час ми не маємо ніякої офіційної інформації, не застосовуємо і не збираємося застосовувати будь-які графіки аварійного або погодинного відімкнення», – повідомив начальник центральної диспетчерської служби ПАТ «Львівобленерго» Олег Халавка.

За його словами, є розроблені графіки аварійних і погодинних вимкнень. Вони затверджені й готові до застосування. Олег Халавка пояснив, що аварійні відімкнення можуть бути застосовані у разі аварійної ситуації за командою диспетчера і мають бути виконані за 15 хвилин. Тож про такі відімкнення населення заздалегідь повідомляти не будуть.

Що стосується графіків погодинного вимкнення, то про такі «Львівобленерго» має отримати інформацію за три доби і повідомити населення через ЗМІ та офіційний сайт підприємства за добу до вимкнення.

Zaxid.net