У «Львіварні» відкрилася виставка «Діалог» художників Матвія Вайсберга та Юрія Пікуля

У Львові 3 лютого відкрилася виставка «Діалог», що пропонує відвідувачам ознайомитись із роботами двох визначних київських митців: Матвія Вайсберга та Юрія Пікуля.

Виставка стане першою в низці культурних заходів, що заплановані до проведення у Арт-зоні нового музейно-культурного комплексу «Львіварня», що знаходиться на території «Львівської пивоварні» за адресою вул. Клепарівська 18, та триватиме з 3 лютого по 31 березня 2017 року.

Кожна виставка Матвія Вайсберга є знаковою подією для сучасного мистецтва України. На даній виставці дібрані роботи представляють ретроспективний ряд, що дозволяє прослідкувати за розвитком авторської манери та пошуками майстра протягом двох десятиліть. Представлені твори з різних серій, зокрема, «Сім днів», «Бестіарій», «Штудії та алюзії».

Найбільш знакова для творчості майстра серія – «Сім днів», що була написана за 9 місяців 1999 року. В основу серії лягли ілюстрації «Сараєвської Агади» – ілюмінованого сефардського рукопису XIV століття. Ці ілюстрації були побачені художником у книзі, придбаній ще 1995 року в Німеччині: «Доволі довго я не знав, що робити з цим враженням, поки, через майже п’ять років після різних більш чи менш вдалих спроб не створив спочатку графічну серію з 49 аркушів, а потім і сім великих робіт з загальною назвою «Сім днів» – коментує автор.

Зовсім інший світоглядний підхід демонструють роботи Юрія Пікуля з серії «Лісополоса. 92 кілометри». Пейзаж трактується як вакуум навколишнього світу, занурений у сіть раціоналізму. Каркас з вертикалей та діагоналей нівелює звичну естетику пейзажу, захоплює дійсність у міцні тенета, залишаючись при цьому частиною цієї самої дійсності.

В інших роботах цієї ж серії автор свідомо непомітними на перший погляд похибками елементів наносить зарубки на свідомість. Дане викривлення цілісного і гармонійного образу стає кроком до виведення себе і глядача з зони комфорту на новий рівень сприйняття.