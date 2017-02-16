У Лемківській церкві Шевченківського гаю Львова виявили пластикову тару з бензином

16 лютого, близько обіду, наглядач Лемківської церкви у Музеї народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького у Львові виявив пластикову тару, ємкістю 1,5 л. з бензином всередині. На місце викликали поліцію.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомляють у музеї, це вже не перша така знахідка. Вже було два зафіксованих випадки: 25 травня та 1 червня. На їхню думку, це провокація проти музею, тому що вже був підпал господарського двору та спроба підпалу гуцульської ґражди, – інформує прес-служба.