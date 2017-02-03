У Карпатах сьогодні зійшло кілька лавин

У Карпатах від сьогоднішнього ранку зійшло шість лавин: три на трасу Нересниця-Широкий Луг, і три – на трасу Міжгір’я-Колочава-Буштино.

Про це інформує прес-служба ДСНС.

“2 лютого, близько 11-30 на Закарпаттісталося сходження трьох снігових лавин на автодорогу місцевого значення Нересниця – Широкий Луг, км 10+300 – км 10+420 Тячівського району, об’ємом понад 500 м³ снігу”, – йдеться в повідомленні.

Рух транспорту перекритий. Над розчисткою дороги від снігової лавини працює техніка із філії “Тячівський райавтодор”.

“О 12-00 сталося сходження трьох снігових лавин на автодорогу Т-07-20 Міжгір’я – Колочава – Буштино, км 22 – км 23 об’ємом близько 35 м³ снігу”, – зазначають рятувальники, додаючи, що перекрито одну смугу дороги, рух транспорту ускладнений.

Над розчисткою дороги від снігової лавини працює техніка із Міжгірського райавтодору.