У двох районах Львівщини через льодові затори на річках є загроза підвищення рівня води

У Львівській області впродовж 7 лютого на рiчках басейну Днiстра збережеться небезпека утворення нових та посилення вже iснуючих заторiв льоду з рiзким пiдвищенням рiвнiв води, мiсцями до небезпечних вiдмiток у Туркiвському та Дрогобицькому районах.

Про це повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, 8 – 10 лютого, у зв’язку з похолоданням, очiкується стабiлiзацiя рiвневого режиму та поновлення (посилення) льодоутворювальних процесiв.

7 – 8 лютого у зв’язку з очiкуваними снiгопадами в горах Львiвської областi зберiгається III (значний) рiвень лавинної небезпеки.