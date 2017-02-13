У центрі Львова обікрали лідера гурту «Тартак»

У центрі Львова обікрали іномарку лідера музичного гурту «Тартак» Олександра Положинського.

Про це повідомив співак на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, з машини поцупили деталі до камери GoPro, чорні окуляри Ray-Ban та тактичну аптечку.

«Якщо у Львові чи зі Львова вам запропонують на продаж різноманітні штучки до камери GoPro, чорні окуляри Ray-Ban, тактичну аптечку – майте на увазі, що це все могло бути поцупленим у мене! Зі мною все гаразд, я на позитиві – добре, що скло, а не голову», – написав виконавець.

Як уточнили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, 11 лютого у період з 15.00 до 18.00, невідомі розбили скло дверцят автомобіля «Toyota», який був припаркований у центрі міста – на площі Старий Ринок, і викрали із салону особисті речі власника автомобіля, 44-річному киянину.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 КК України (Крадіжка).