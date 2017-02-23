У центрі Львова націоналісти побили білорусів

У центрі Львова в ніч на 23 лютого сталася масова бійка між націоналістично налаштованими українцями та громадянами Білорусі.

Як повідомила речник патрульної поліції Львова Катерина Рибій, сьогодні близько першої години ночі на номер “102” надійшло повідомлення про масову бійку біля готелю “Львів” на проспекті В‘ячеслава Чорновола. На місці працівники Державної служби охорони, патрульної поліції і слідчі Нацполіції встановили, що між мешканцями Львівщини та громадянами Білорусії виник конфлікт, який переріс у бійку.

Кількість учасників бійки у прес-службі поліції відмовилися назвати. Не повідомили правоохоронці і про причини, які спровокували сутичку та побиття українцями громадян Білорусі.

Катерина Рибій зазначила, що особи учасників бійки встановлені. На одного із них – 31-річного львів‘янина патрульні склали протокол за дрібне хуліганство, адже він нецензурно висловлювався в бік поліцейських і агресивно поводився. Решта обставин з‘ясовується.

Речник поліції також повідомила, що близько 4-ї години ранку надійшло повідомлення від медиків про звернення за допомогою трьох громадян Білорусії. Їх оглянули та діагностували забої. Після надання меддопомоги відпустили. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Водночас, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив подробиці бійки у Facebook-групі “Варта 1″.

“Біля готелю Львів виникла масова бійка. Сама причина бійки невідома. Але свідки події кажуть, що замішані націоналісти. На місці присутня поліція ДСО та патрульна поліція. Деякі з затриманих ведуть себе неадекватно, шарпали працівників поліції. З коментарів свідків, було так: приїхав автобус з Києва, кажуть правий сектор (точної інформації немає), а в готелі “Львів” проживали білоруси. Білоруси напідпитку йшли з центру в готель і говорили російською так і розпочалася бійка, як їм звернули увагу на мову і поведінку”, – пише Зінкевич.

Він додав, що вранці отримав уточнені відомості від свідків. Згідно з ними, доказів, що на місці були саме представники правого сектору немає. Українські учасники бійки представлялись як націоналісти.

Як повідомило джерело, громадяни Білорусі приїхали у Львів для участі в конференції і проживали у готелі “Львів”. Шестеро білорусів поверталися напідпитку до готелю. Коли вони проходили біля автобуса, де стояли учасники Маршу Гідності, який проходив напередодні у Києві, почули зауваження, що вони не відповідають на звернення до них. Намагання білорусів пояснити щось російською мовою у відповідь – спровокувало конфлікт, який переріс у бійку. За різними даними, участь у бійці брало 6 громадян Білорусі і 8 мешканців Львівщини.

Всі обставини наразі розслідуються, за деякими даними один з громадян Білорусі звернувся із заявою до правоохоронців, передає Центр інформації про права людини.

У відділі комунікацій Нацполіції області поінформували, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження -карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року).