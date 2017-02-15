У березні буде переглянуто розмір субсидій

Розмір субсидій, які нараховують органи соціального захисту як часткову компенсацію вартості комунальних послуг, у березні буде переглянуто і перераховано у зв`язку з плановим підвищенням тарифів на електроенергію.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сторінці уряду у Facebook.

“У березні 2017 року буде проведено перерахунок розміру субсидії для всіх її одержувачів у зв`язку з плановим підвищенням цін на електроенергію, – йдеться в повідомленні. – При цьому різницю, обумовлену зміною тарифів на тепло, буде компенсовано».

У повідомленні також вказується, що перерахунок субсидій здійснюється органами соціального захисту населення автоматично після завершення опалювального сезону без додаткового звернення громадян.

«Доплату буде проведено через особові рахунки громадян у теплопостачальних організаціях, які зобов`язані за результатами опалювального сезону зробити перерахунок і відобразити всю необхідну інформацію у платіжці», – наголошується в повідомленні.