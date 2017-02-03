Суддя Львівського апеляційного суду написав заяву на звільнення під тиском пікетувальників

Вранці 3 лютого кількасот людей пікетують приміщення Львівського апеляційного суду, що на площі Соборній. Вони не згідні з вчорашнім рішенням суду, яким організатора замаху на вбивство підприємця Богдана Копитка відпустили під заставу.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Двох суддей Альберта Белену і Зеновія Макойду заблокували в залі судових засідань і вимагали написати заяву на звільнення. Рішення, яким незадоволені пікетувальники, приймала колегія з трьох суддей. Зараз в суді є два судді, третій – Василь Головатий – від сьогодні перебуває на лікарняному. Головуючий колегії суддів Зеновій Макойда написав заяву на звільнення.

На запитання людей, чому відпустили під заставу організатора вбивства Копитка, судді пояснюють, що стаття 115 ККУ не забороняє цього і що було недостатньо слідчих дій і доказів для тримання його під вартою. Судді впевнені, що підозрюваний у вбивстві кількох осіб Дмитро Гаврилюк не втече.

Люди кажуть, що будуть стояти, доки суд не змінить міру обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у четвер, 2 лютого, апеляційний суд Львівської області призначив заставу в 1,5 млн гривень Дмитру Гаврилюку, якого звинувачують в організації замаху на бізнесмена Богдана Копитка. 29 серпня у Старому Селі підірвали службовий автомобіль Богдана Копитка. Унаслідок вибуху загинули троє його охоронців. Сам бізнесмен не постраждав, оскільки їхав в іншій машині.