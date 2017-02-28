Суд залишив львівському мільйонеру його маєток на військовому полігоні Львівщини

Вищий господарський суд України (ВГСУ) ухвалив остаточне рішення у справі про оренду ділянки на території Яворівського військового полігону площею понад 29 гектарів.

Про це 28 лютого повідомив антикорупційний сайт «Наші грошіюЛьвів», посилаючись на відповідну постанову ВГСУ. Таким чином, спроби військової прокуратури розірвати договір оренди виявились безрезультатними.

Нагадаємо, що у липні 2016 року військова прокуратура Львівського гарнізону звернулась до ВГСУ з касаційною скаргою на рішення Господарського суду Львівської області і постанову Львівського апеляційного господарського суду, які визнали право оренди 29 гектарів на Яворівському військовому полігоні власності за підконтрольною львівському мільйонеру Петрові Димінському охоронною фірмою «Ірбіс».

22 лютого 2017 року колегія суддів ВГСУ відмовила у військовій прокуратурі у касаційній скарзі, залишивши без змін попередні рішення судів. Відповідна постанова ВГСУ опублікована 24 лютого у публічному судовому реєстрі.

Нагадаємо, що охоронна фірма «Ірбіс» у 2012 році орендувала на 5 років за 46,2 тис. грн. в рік приміщення колишнього військового профілакторію (так звана «дача генерала Варенникова»), розташованого на території Яворівського полігону. Будівля профілакторію з того часу продовжує занепадати, але поруч на острівку на озері з’явився розкішний приватний будинок, який за документами проходить як «мисливський будиночок». Відомо, що саме у цьому будинку практично постійно мешкає Петро Димінський.

Окрім будинку, в оренді компанії «Ірбіс» перебуває понад 29 гектарів навколишнього лісу, призначеного, за документами, для обслуговування колишнього профілакторію.

Zaxid.net