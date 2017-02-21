Суд заборонив будівництво готелю біля парку «Знесіння» у Львові

20 лютого Господарський суд Львівської області заборонив підготовчі та будівельні роботи на ділянці на вул. Довбуша, 15 біля парку «Знесіння» у Львові.

Про це повідомила голова ГО «Магдебурське право» Зоряна Іванків, яка разом з іншими громадськими активістами була присутня на засіданні суду.

«Суд прийняв дуже важливе рішення – забудовник не має права вести будь-які будівельні роботи до моменту винесення остаточного рішення. Це дуже важливо, адже часто забудовники за час судової тяганини швиденько зводять будинки, і одразу ж їх узаконюють», – зазначила Зоряна Іванків.

Нагадаємо, будівельну техніку на цю ділянку привезли у листопаді минулого року. На сьогодні забудовник – ТОВ «АрхіБуд» – викорчував десятки дерев та залив частину фундаменту майбутнього готельного комплексу. В оренду ділянку площею 2,8 га передали ще у 2007 році, коли за це проголосували депутати Львівської міськради на засіданні сесії.

Як повідомлялося, цю ухвалу ЛМР оскаржувала прокуратура Львівської області, але тоді Господарський суд Львівської області відмовив у задоволенні позову. Незмінним це рішення залишив і Апеляційний суд Львівської області.

Спочатку у ТОВ “АрхіБуд” планували звести на цій ділянці житловий комплекс

Згодом військова прокуртура та юристи Львівської міської ради (які фактично визнають, що при прийнятті ухвали про передачу ділянки в оренду депутати перевищили свої повноваження) звернулись з касаційною скаргою до Вищого господарського суду України, і 10 січня суд визнав незаконним договір оренди.

Справу знову повернули до суду першої інстанції і той при прийнятті остаточного рішення має взяти до уваги рішення ВГСУ. Таким чином, поки триватиме подальший судовий розгляд, будь-які подальші роботи на ділянці вважатимуться незаконними.

Додамо також, що, за даними бізнес-пошукової системи YouControl, власниками ТОВ «АрхіБуд» є Віктор Коць та Ігор Миколайчук. За інформацією видання «Наші гроші. Львів», раніше до складу засновників компанії входили Тетяна Дубневич і Мирослава Дубневич, дружини нардепів від Блоку Петра Порошенка Богдана і Ярослава Дубневичів. Окрім цього, Ігор Миколайчук є помічником Ярослава Дубневича.

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