Суд постановив знести багатоповерхівку на вул. Хмельницького у Львові

Господарський суд Львівської області задовольнив позов Львівської міської ради і зобов’язав забудовника «МС Імперіал» звільнити земельну ділянку, де збудовано житлову багатоповерхівку.

Про це йдеться у рішенні суду за 8 лютого 2017 року, повідомляє Твоє місто.

Як вбачається з тексту позовної заяви, зі звернення мешканців Львівській міській раді стало відомо, що у м.Львові на вул. Б.Хмельницького, 230-а здійснено самочинне будівництво 9-ти поверхового будинку.

Листом від 30.05.2016 р. Львівською міською радою на адресу Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові скеровано пакет документів для проведення перевірки земельної ділянки загальною площею 1,885 га, на вул. Б. Хмельницького, 230-а.

За результатами позапланової перевірки, проведеної на будівництві багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення та підземною автостоянкою на вул. Б.Хмельницького, 230-а у м. Львові, встановлено, що замовником будівництва є ТзОВ «МС Імперіал».

Також, за результатами перевірки 05.09.2016 р. Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові складено протокол про правопорушення у сфері містобудівної діяльності та винесено припис про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил.

Постановою Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові № 07-вих-1876/25 на ТзОВ «МС Імперал» накладено штраф за правопорушення у сфері містобудівної діяльності.

Як стверджує позивач, забудовник користується спірною земельною ділянкою без укладення договору оренди та без належно оформлених документів, що надають йому право здійснювати забудову земельної ділянки, а відтак зазначає, що дії відповідача із самовільного зайняття земельної ділянки порушують права Львівської міської ради, як власника земельної ділянки на самостійне володіння, користування та розпорядження нею, а будівництво нерухомого майна без відповідних дозвільних документів та належно затвердженого проекту є самочинним будівництвом, тому відповідно до ст..376 ЦК України воно підлягає знесенню.

Проаналізувавши всі обставини та матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін суд прийшов до висновку, що позовні вимоги обґрунтовані і підлягають до задоволення.

Як вбачається з матеріалів справи, ТзОВ «МС Імперіал» здійснює будівництво об’єкту нерухомого майна на земельній ділянці, яка йому не відводилась для здійснення будівництва. У відповідача відсутні будь-які документи, які посвідчують його право користування спірною земельною ділянкою.

Таким чином суд вирішив зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю «МС Імперіал» звільнити займану земельну ділянку загальною площею 1,885 га на вул. Б. Хмельницького, 230-а, та привести її у попередній стан шляхом знесення багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення та підземною автостоянкою за власні кошти.

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