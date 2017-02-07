США можуть розпочати запитувати паролі до соцмереж у тих, хто в`їжджає до країни

Американський міністр національної безпеки Джон Келлі не виключив, що США розпочнуть запитувати у тих, хто в`їжджає до країни, паролі до їх соціальних мереж з метою посилити контроль за тими, хто прибуває.

Такі потенційні плани керівник відомства озвучив 7 лютого на слуханнях у комітеті з нацбезпеки Палати представників Конгресу США, передає УНІАН.

Келлі стверджує, що даний крок зможе допомогти виявити осіб, які, ймовірно, несуть загрозу безпеці країни. За словами міністра, відповідну функцію зі збору даних, можливо, візьмуть на себе американські посольства у країнах, де видаватимуться візи і дозвіл на в`їзд. У першу чергу, нововведення може торкнутися громадян семи держав, щодо яких американський президент Дональд Трамп раніше підписав міграційний указ.

”Дуже важко забезпечити надійну перевірку людей у цих країнах. Якщо ж вони в`їжджають (до США), ми хочемо запитати їх, які сайти вони відвідують, і запросити паролі. Таким чином, ми зможемо зрозуміти, що люди роблять в інтернеті”, – зазначив Келлі, додавши, що тим, хто відмовиться від надання інформації, може бути відмовлено у дозволі на в`їзд. ”Якщо вони дійсно хочуть приїхати до Америки, то підуть на співпрацю. Якщо ні, тоді – хто наступний?” – сказав міністр нацбезпеки.

При цьому керівник відомства зазначив, що остаточне рішення про введення даного заходу поки не прийнято, попередивши при цьому, що озвучив лише наявні у нього з цього приводу думки, а не офіційні урядові ініціативи.

Міграційний указ Трампа тимчасово забороняв в`їзд в США громадянам Ірану, Іраку, Лівії, Сирії, Сомалі, Судану та Ємену.