Співробітник СБУ Львівщини сяде за грати за хабар

24 лютого 2017 року Сихівський районний суд Львова у відкритому судовому засіданні визнав винним старшого слідчого в особливо важливих справах Управління СБУ у Львівській області у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням).

Про це повідомили у прес-службі військової прокуратури Західного регіону.

Як зазначається у повідомленні, доведено, що 20 липня 2015 року вказаний підполковник юстиції, зловживаючи своїм службовим становищем, вимагав та отримав 300 тис. грн. хабара за не притягнення посадової особи Головного управління Державної міграційної служби України у Львівські області до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

Суд, врахувавши всі обставини, засудив зловмисника до 7 років 6 місяців реального позбавлення волі. Крім того, призначив додаткове покарання у вигляді заборони займати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на строк 3 роки з конфіскацією всього особистого майна, а також з позбавленням військового звання «підполковник юстиції».