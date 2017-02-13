Сьогодні всесвітній день радіо

13 лютого світова громадськість відзначає Всесвітній день радіо, який встановлений на 36-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у 2011 році з ініціативи Іспанії.

Як вважають засновники свята, воно покликане нагадати світові про важливу роль радіо як ЗМІ, зміцнити міжнародне співробітництво радіомовників і заохотити великі мережі та місцеві радіостанції розвивати доступ до інформації та свободу слова у радіоефірі. Дата вибрана не випадково – цього дня, 13 лютого 1946 року, у штаб-квартирі Організації Об’єднаних Націй уперше вийшло в ефір радіо ООН. У 2015 році до відзначення Всесвітнього дня радіо долучилися понад 250 радіостанцій світу, аудиторія яких складає близько 95 % населення землі. Гаслом Всесвітнього дня радіо у 2017 році стане «Радіо – це ви!», яке слугуватиме закликом до більш активної участі представників громадськості та спільнот в розробці політики і планування радіомовлення. Крім простого спілкування в ефірі, участь громадськості має включати такі механізми, як політика залучення аудиторії, використання громадських редакторів і офіційних правозахисників, форумів слухачів і процедур задоволення скарг.