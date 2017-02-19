Сьогодні в Україні вшановують героїв Небесної сотні

Три роки тому, в ніч на 19 лютого 2014 року, під виглядом проведення АТО, відбувся штурм Майдану, захоплення і підпал будівлі Федерації профспілок України.

У результаті протистоянь цього дня загинуло 16 осіб.

Очільники правоохоронних органів, усвідомлюючи, що спровоковані ними зіткнення з протестувальниками вже призвели до жертв серед останніх і матимуть такі ж наслідки в подальшому, стали організовувати підлеглі їм органи, а також «тітушок» для придушення протестів, формально створюючи видимість організації та проведення АТО. Без жодних законних підстав для проведення антитерористичної операції, на виконання злочинного плану керівництва держави правоохоронці розпочали штурм Майдану. Під час спроби силового розгону мітингувальників загинуло 16 осіб, завдано тілесних ушкоджень 206 особам, з них 35 – тяжкі, 31 – середньої тяжкості. У приміщенні Будинку профспілок внаслідок пожежі загинули дві особи.

Київ уперше з часів Другої світової війни перебував у транспортному колапсі: під’їзди до міста охороняли автоматники, метро не працювало через оголошену владою так звану терористичну загрозу. Припинилося і залізничне сполучення з Львівською та Івано-Франківською областями.

Кривавий штурм Майдану сколихнув регіони України. Оскільки влада ігнорувала вимоги протестувальників, відбулося масове захоплення будівель силових структур у Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку.

Укрінформ