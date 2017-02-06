Сьогодні розпочалася реєстрація для участі в ЗНО

Сьогодні, 6 лютого, о 10.00 розпочалася реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, яка триватиме до 17 березня.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки України

Зокрема, за допомогою сервісу «Зареєструватися», розміщеному на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти, охочі взяти участь у ЗНО зможуть заповнити та сформувати реєстраційну картку.

Як зазначають у Міносвіти, під час заповнення реєстраційної картки необхідно звернути увагу на розділ щодо вибору навчальних предметів для проходження ЗНО.

Цього року для випускників 2017 року першим обов’язковим предметом буде українська мова та література. Другий предмет потрібно обрати з-поміж математики та історії. Третій – із запропонованого переліку предметів, з яких буде проводитися тестування: математика, історія України, іспанська, французька, німецька, російська, англійська мови, біологія, географія, фізика, хімія. Крім того, можна скласти в формі ЗНО ще один, четвертий предмет, який не є обов’язковим.

Випускники минулих років неодмінно мають складати ЗНО лише з української мови та літератури. Інші три предмети – на їхній вибір.

Комплект реєстраційних документів випускники 2017 року подають до закладу, в якому навчаються, а випускники минулих років та учні (слухачі, студенти) професійно-технічних, вищих навчальних закладів надсилають (бажано рекомендованим листом) на адресу регіонального центру оцінювання якості освіти.

Особа, яка успішно пройшла реєстрацію, отримає від регіонального центру сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, інформаційний бюлетень та реєстраційне повідомлення учасника ЗНО. Ці документи будуть надіслані випускникам 2017 року до закладу, де вони навчаються, а випускникам минулих років та учням (слухачам, студентам) професійно-технічних, вищих навчальних закладів – за адресою, вказаною під час реєстрації.

Зміни до реєстраційних даних можна вносити до 31 березня.

Основну сесію ЗНО буде проведено з 23 травня до 16 червня.

Також відбудеться додаткова сесія з 3 до 12 липня, на яку можна буде зареєструватися з 3 до 20 травня.

Додаткова сесія та реєстрація передбачені для учасників АТО та осіб, що проживають на тимчасово окупованій території або на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, якщо такі особи не мали змоги зареєструватися в основний період.

Крім того, подати документи для участі в додатковій сесії мають право особи, які не можуть пройти зовнішнє оцінювання під час основної сесії у зв’язку з тим, що: у рік проведення зовнішнього оцінювання навчаються за кордоном; за релігійними переконаннями не можуть взяти участь в основній сесії зовнішнього оцінювання з окремих навчальних предметів, що проводиться в певні дні; обрали для проходження зовнішнього оцінювання два навчальних предмети, тестування з яких проводиться під час основної сесії в один день; вказали на необхідність створення особливих (спеціальних) умов проходження зовнішнього оцінювання, що можуть бути забезпечені лише під час додаткової сесії; у період проведення основної сесії зовнішнього оцінювання з окремих навчальних предметів братимуть участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, складатимуть державні іспити, перебуватимуть за кордоном.

Щоб зареєструватися для проходження ЗНО під час додаткової сесії, необхідно надати документ, що підтверджує причину, яка унеможливлює участь в основній сесії.

Для випускників минулих років, учнів (слухачів, студентів) професійно-технічних, ВНЗ, які проживають на неконтрольованих територіях та не мають можливості надіслати пакет документів поштою, порядком реєстрації для участі у ЗНО передбачено подання документів електронною поштою. На цю електрону пошту буде надіслано повідомлення про результати реєстрації.

Щоб бути зареєстрованим для участі в ЗНО, випускники цього навчального року, які проживають на неконтрольованих територіях, мають вибрати загальноосвітній навчальний заклад, де бажають здобути повну загальну середню освіту на території, що контролюється українською владою. Детальна інформація про умови зарахування та перелік загальноосвітніх навчальних закладів розміщена на сайті Міністерства освіти і науки України.

Особи, які потребують створення особливих (спеціальних) умов для проходження тестування, реєструючись для участі в ЗНО, мають вказати це під час заповнення реєстраційної картки, зазначити номер форми 086-3/о і дату її видачі органом або закладом охорони здоров`я. Зокрема, цього року під час додаткової сесії особи з порушеннями зору отримають можливість виконувати завдання сертифікаційної роботи у зошитах, текст яких надруковано збільшеним шрифтом, особам з порушеннями слуху буде надано додатковий час для виконання сертифікаційної роботи (до 30 хв залежно від предмета), повідомили в Міносвіти.

