Скандальний екс-чиновник Мирослав Хом‘як вступив до Спілки журналістів України

Відомий львівський екс-податківець і бізнесмен Мирослав Хом’як, який зараз очолює обласний осередок партії «Наш край», вступив у Національну спілку журналістів України. Рішення про прийом Мирослава Хом’яка до НСЖУ ухвалили у п’ятницю, 3 лютого, під час засідання львівського осередку спілки, повідомляє Zaxid.net.

На думку секретаря львівського осередку НСЖУ Андрія Болкуна, жодних суперечностей у вступі Хом’яка до спілки нема.

«НСЖУ – громадська організація. Хом’як – генеральний директор «Львівської хвилі», тому тут без проблем», – написав Андрій Болкун у Facebook, коментуючи інформацію про вступ Хом’яка до НСЖУ.

Проте Андрій Болкун відмовився назвати, хто надав Мирославу Хом’яку необхідні рекомендації для вступу, а також не захотів говорити про творчий доробок нового члена НСЖУ.

Зазначимо, що за статутом НСЖУ, членом спілки можуть бути громадяни, які професійно займаються журналістикою не менше одного року, працюють на штатній або позаштатній основі у ЗМІ; викладачі, які готують журналістські кадри; творчі працівники журналістських організацій, доробки яких заслуговують на увагу. Також для вступу до спілки кандидат має подати свій творчий доробок та рекомендації двох дійсних членів НСЖУ.

Судячи з офіційної біографії 49-річного Мирослава Хом’яка, опублікованій на сайті партії «Наш край», до журналістики він має дуже опосередковане відношення. У липні 2015 року він посів посаду гендиректора найстарішої з нині діючих львівських радіостанцій «Львівська хвиля», власником якої він став ще в середині 2000-х. Йому також належить львівський інформаційний сайт «Гал-інфо», який Хом’як купив у 2013 році. Втім, обидва медіа-активи юридично оформлені на інших осіб.

Нагадаємо, у першій половині 2000-х Мирослав Хом’як очолював львівських податківців, був членом СДПУ (о) і вважався близьким до братів Медведчуків. У той час Хом’як брав активну участь у боротьбі з опозиційно налаштованими львівськими ЗМІ – зокрема, «Львівською газетою» і «Поступом». Після Помаранчевої революції Мирослав Хом’як на деякий час відійшов з влади, але повернувся після перемоги на президентських виборах Віктора Януковича. У 2010-2014 рр. Хом’як очолював в ЛОДА екологічний напрямок, його звинувачували в організації корупційних схем. У червні 2014 року він звільнився з посади директора департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА.

З липня 2015 року Мирослав Хом’як очолює львівську обласну організацію партії «Наш край», більшість членів якої склали екс-члени Партії регіонів, яка фактично припинила своє існування після Революції Гідності 2014 року.