Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах Львова

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 14 лютого у Львові вночі та вранці – туман, видимістю 200 – 500 м, на дорогах збережеться ожеледиця.

14 лютого у Львові без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер вночі змінних напрямків 2 – 5 м/с, вдень північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 10 – 12° морозу, вдень 0 – 2° тепла.

15 лютого очікується місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Подекуди ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 2 – 7° морозу, в горах до 10° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

16 лютого прогнозується без істотних опадів. Місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі 5 – 10° морозу, в горах до 15° морозу, вдень 0 – 5° тепла.