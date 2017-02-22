Синоптики попереджають про мокрий сніг та дощ у західних областях України

22 лютого в Україні буде хмарна погода з проясненнями. Очікується невеликий мокрий сніг та дощ. У Карпатах та на Закарпатті сильний мокрий сніг та дощ. Лише у південних областях без опадів.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

На дорогах, крім південної частини, подекуди ожеледиця.

Вітер західний, 7-12 м/с, у східних та західних областях пориви 15-20 м/с. На високогір’ї Карпат 25-28 м/с. Температура 1-6 градусів тепла.

Рятувальники попереджають про значну лавинну небезпеку у високогір’ї Карпат. Вітряно буде в усіх західних регіонах. Там же залишається небезпека підтоплень. На притоках Дністра – загроза формування крижаних заторів з рiзким пiдвищенням рiвня води. Вода може виходити з берегів і в басейнах Сяну, Днiстра, Захiдного Бугу, Сiрету та Пруту.