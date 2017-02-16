Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк пропонує заблокувати в Україні російські соціальні мережі «Вконтакті» та «Однокласники» в рамках боротьби з інформаційною агресією Росії та для запобігання антиукраїнським проявам.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві, передає УНІАН.

За його словами, 2017 рік має стати роком боротьби з інформаційною агресією Росії проти України.

«І, я думаю, одним із кроків цієї боротьби має стати блокування соціальних мереж «Вконтакті» і «Однокласники», які повністю належать Росії й контролюються російськими спецслужбами, і сьогодні є основними постачальниками антиукраїнського контенту, який розповсюджується в інтернеті», – сказав Шкіряк і додав, що Міністерству освіти України треба запровадити в школах роз’яснювальну роботу серед учнів щодо шкідливості цих соціальних мереж.