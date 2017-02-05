Шевченко хоче змінити календар чемпіонату України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вважає, що для підготовки до матчу відбору на ЧС-2018 проти Хорватії команді потрібно більше днів.

Як повідомляє ТСН, керманич “синьо-жовтих” сподівається, що клуби УПЛ підуть йому назустріч і змінять календар внутрішньої першості.

“У цій ситуації хотілося б отримати декілька додаткових днів для того, щоб добре підготуватися до матчу в Хорватії. Я хочу попросити провідні клуби, щоб вони пішли нам на зустріч, і в інтересах національної команди погодилися на зміни в календарі.

Я маю на увазі перенесення туру чемпіонату України, для цього якраз є вікно у березні. Адже поки що в нашому розпорядженні чотири дні на підготовку, а хотілося б мати хоча б тиждень. Перед такою важливою грою відведеного наразі часу критично замало”, – заявив Шевченко.

Зазначимо, що перший поєдинок з Хорватією відбудеться 24 березня.

Нагадаємо, раніше Шевченко підтримав розширення чемпіонату світу, заявивши, що це мотивація для середніх команд.