Сервісні центри МВС почали видавати міжнародне посвідчення водія

Від сьогодні у всіх територіальних сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України можна буде отримати міжнародне посвідчення водія.

Про це повідомили в прес-службі Головного сервісного центру МВС.

Зазначається, що міжнародне посвідчення водія – це нова послуга сервісних центрів МВС, яка ніколи раніше не була доступна в МРЕВ.

Отримати міжнародне посвідчення водія можна лише за умови наявності національного посвідчення водія, при цьому національне посвідчення не вилучається. За міжнародними нормами, воно виглядає як невеличка картонна книжечка.

«Нове посвідчення розширює перелік країн, де громадяни зможуть користуватися транспортними засобами, а також воно має важливе значення для громадян, що тривалий час перебувають за кордоном», – пояснив керівник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

Він зауважив, що таке посвідчення важливе для громадян України, які працюють за кордоном або тимчасово проживають поза Україною, а також, хто збирається подорожувати автотранспортом.

У центрі нагадали, що міжнародне посвідчення водія дозволить керувати транспортними засобами на території тих країн, які приєдналися до Женевської Конвенції про дорожній рух 1949 року. В той час як національний документ давав можливість користуватися ним лише на території країн – підписантів Віденської конвенції про дорожній рух 1968 року.

Міжнародне посвідчення водія видається на місці, без складання іспитів на підставі національного посвідчення водія, терміном дії на 3 роки. Вартість послуги становитиме 34 грн 16 коп.

Для отримання міжнародного посвідчення водія необхідно звернутись до зручного за місцем розташування територіального сервісного центру МВС незалежно від місця реєстрації та надати наступні документи: пред`явити адміністратору на місці оригінал національного посвідчення водія, паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, фотокартку розміром 3,5х4,5 см на матовому папері.