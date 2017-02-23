Сервіс онлайн-замовлення таксі Uber почав працювати у Львові

Міжнародний онлайн-сервіс для замовлення таксі Uber, який дає змогу викликати машину, відслідковувати її переміщення й оплачувати замовлення банківською карткою, з 22 лютого почав працювати у Львові.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням компанії, вартість подачі авто становитиме 4 грн, тариф за 1 км – 5 грн, а мінімальна вартість поїздки – 14 грн. Користувачі сервісу зможуть сплатити за поїздку як безготівковим розрахунком, так і за допомогою готівки.

У компанії відзначили, що Львів став третім містом в Україні, де було запущено сервіс Uber. З червня доступний у Києві, а з початку лютого – в Одесі.

