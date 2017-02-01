СБУ затримала на хабарі трьох співробітників Нацполіції Львівщини

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою затримали на хабарі трьох співробітників одного з відділів Національної поліції у Львівській області.

Як повідомили у прес-службі СБУ у Львівській області, правоохоронці встановили, що поліцейські вимагали вісім тисяч гривень від місцевого мешканця за закриття кримінального провадження. Чоловік підозрювався у заподіянні тілесних ушкоджень іншим особам внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Оперативники спецслужби затримали зловмисників 1 лютого в одному з райцентрів Львівщини під час отримання грошей.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.