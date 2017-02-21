Савченко відмовилася від депутатської недоторканності

Народний депутат Надія Савченко написала заяву про відмову від депутатської недоторканності.

Про це вона повідомила у Facebook.

«Третя рiчниця Майдану. Настав час полiтикам виконувати свої обiцянки без третього Майдану! Виконання першої обiцянки: я вiдмовляюся вiд депутатської недоторканностi. Закликаю всiх народних депутатiв України, президента‎ України та українських суддiв зробити те саме», – наголосила вона.

Також Савченко оприлюднила світлину із заявою про відмову від депутатської недоторканності. У заяві, зокрема йдеться: «Прошу розглянути на засіданні Комітету з питань регламенту та організації роботи ВР України питання про зняття з мене, народного депутата України, депутатської недоторканності та внести відповідну постанову на голосування в сесійну залу».