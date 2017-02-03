Прокуратура Львівщини виявила порушення у Сокальській колонії

Під час перевірки в Сокальській виправній колонії № 47 на Львівщині, яка відбулася у січні, виявлено ряд порушень щодо належних умов тримання, режимних вимог та надання необхідної медичної допомоги.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як зазначається у повідомленні, в зазначеній установі виконання покарання мають місце системні порушення прав в’язнів на належні умови тримання. Житлові приміщення, в яких перебувають в’язні, штрафні приміщення, де засуджені відбувають дисциплінарні стягнення, потребують ремонту, санвузли – капітального із заміною обладнання, оскільки перебувають в антисанітарному та зношеному стані. В окремих камерах штрафних приміщень неналежне штучне освітлення, а нічне – перебуває в неробочому стані. Незважаючи на холодну пору року, з кранів умивальників окремих житлових приміщень установи подається лише холодна вода, що створює передумови для простудних та інфекційних захворювань в’язнів, у кімнатах для вмивання холодно та сиро.

У медичній частині установи відсутні інфекційний та психіатричний ізолятори, що унеможливлює розміщення в’язнів, які становлять небезпеку для оточення, окремо від інших засуджених.

Перевіркою також виявлено порушення прав в’язнів на придбання продуктів харчування та предметів першої необхідності. Асортимент товару в крамниці установи є вкрай незадовільним: із 103 найменувань, в наявності були лише 3, а саме: кетчуп, чай, мило.

За результатами перевірки прокуратурою Львівської області керівнику Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України внесено вказівку з вимогою негайного усунення виявлених порушень.