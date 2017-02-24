Прокуратура констатує погіршення криміногенної обстановки на Львівщині

«Криміногенна ситуація у регіоні у мене викликає суттєве занепокоєння. У 2016 році ми маємо невтішні тенденції», – наголосив прокурор Львівської області Юрій Квятківський під час виступу на координаційній нараді керівників правоохоронних органів області, яка 24 лютого відбулась у прокуратурі області.

Участь у вказаній нараді взяли голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, а також керівники правоохоронних органів та прокурори.

Як зазначив, Юрій Квятківський на Львівщині відбувся ріст на 11% кількості вчинених кримінальних правопорушень, яка є вдвічі більшою ніж по державі. Негативна тенденція спостерігається і при реєстрації тяжких та середньої тяжкості злочинів. Відбувся значний ріст окремих видів злочинів, а саме: проти життя та здоров’я, умисних тяжких тілесних ушкоджень у т.ч. що спричинили смерть, крадіжок насамперед квартирних, грабежів, розбоїв, незаконних заволодінь транспортними засобами та інших.

Причинами збільшення зазначених правопорушень, за словами прокурора області є відсутність проведення системного аналізу органами Національної поліції причин та умов, що сприяють їх вчиненню та належна профілактична робота.

Останнє призвело до збільшення кількості вчинених злочинів раніше судимими та групою осіб. Крім зазначених недоліків, які характеризують неефективну діяльність органів поліції є не завершена реформа органів поліції.