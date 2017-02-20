Президент ввів у дію рішення РНБО, що передбачає блокування сайтів

Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) від 29 грудня 2016 року “Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації”.

Відповідний указ з’явився на сторінці Глави держави.

Уряд протягом трьох місяців має внести на розгляд парламенту законопроекти про імплементацію положень Конвенції про кіберзлочинність. Цей документ Україна ратифікувала 7 вересня 2005 року.

У законопроектах уряд має передбачити, зокрема, “блокування (обмеження) за рішенням суду операторами та провайдерами телекомунікацій визначеного (ідентифікованого) інформаційного ресурсу (інформаційного сервісу)”.

Окрім того, Кабмін зобов’язаний передбачити вимоги, які дозволять правоохоронцям отримувати від операторів та провайдерів інформацію, яка ідентифікує постачальників послуг і маршрути, якими передавалась інформація.

Відповідно до рішення, правоохоронним органам мають бути надані нові повноваження. Вони можуть вносити обов’язкові до виконання приписи операторам, провайдерам, іншим юридичним і фізичним особам, аби ті до 90 днів терміново фіксували та зберігали комп’ютерні дані, необхідних для розкриття злочину. Також має бути можливість продовження такого строку до 3 років.

Крім того, рішення зобов’язує передбачити механізм, який дозволить використовувати в кримінальному процесі докази в електронній формі, які зібрали під час оперативно-розшукової роботи.

Протягом трьох місяців уряд за участю СБУ має запропонувати Верховній Раді законодавчі пропозиції про визначення обмежувальних заходів стосовно використання на об’єктах критичної інфраструктури програмного забезпечення та телекомунікаційного обладнання, розробленого/виготовленого суб’єктами господарювання держави-агресора.

Національний банк отримав рекомендацію спільно з СБУ розробити правовий механізм блокування (припинення) на території України електронних платіжних систем суб’єктів господарювання держави-агресора. Це Нацбанк має також впровадити протягом трьох місяців.

Це рішення РНБО має два таємні пункти.