Послуги «Укрпошти» подорожчають

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ) схвалила підвищення тарифів на послуги «Укрпошти».

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Зазначається, що пропонується збільшити розмір тарифів на пересилання письмової кореспонденції в межах України, а саме: пересилання простих поштових карток, листів, бандеролей та пересилання рекомендованих відправлень (поштових карток, листів, бандеролей) на 59,6 % та пересилання посилок по Україні на 22,0 %; рівень підвищення тарифів у середньому становить 49,4 %.

Затверджене Комісією рішення в установленому законодавством порядку буде подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та набере чинності з дня його офіційного опублікування.