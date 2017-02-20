Поліція проводить перевірку за фактом розвантаження львівського сміття на Полтавщині

Поліція проводить перевірку за фактом розвантаження львівського сміття в Полтавській області.

Про це повідомили в обласному управлінні поліції, передає УНІАН.

За їх даними, працівники відділу розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міськвиконкому Глобина 20 лютого на сміттєзвалищі виявили сміття і свідчення того, що воно зі Львова.

Інформацію про це було передано в поліцію. Правоохоронці затримали 5 сміттєвозів, але вже без вантажу.

За цим фактом проводиться перевірка.

Довідка. У Львові з літа 2016 р. триває напружена ситуація із вивезенням побутових відходів через закриття Грибовицького сміттєзвалища. Міський голова Львова Садовий неодноразово звертався за допомогою до інших регіонів країни, однак більшість з них не мають можливості приймати додаткову кількість сміття через технічний стан полігонів.

За даними Львівської міської ради, щодня місто продукує 650-700 тонн сміття.