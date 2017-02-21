«Платинум Банк» можуть ліквідувати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до Національного банку України з пропозицією про відкликання з 24 лютого 2017 року банківської ліцензії та ліквідацію «Платинум Банку».

Згідно з повідомленням, таке рішення прийнято виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 20 лютого 2017 року.

Фонд повідомив, що у зв`язку з початком ліквідації він тимчасово припинив виплати за договорами, термін дії яких закінчився до введення тимчасової адміністрації в банк.

При цьому фонд зазначив, що виплати гарантованої суми відшкодування у період ліквідації почнуться не пізніш як 1 березня 2017 року.

Як повідомлялося, Національний банк України визнав «Платинум Банк» неплатоспроможним 11 січня.