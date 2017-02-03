Під Авдіївкою загинув випускник Академії сухопутних військ у Львові

Цієї ночі, 3 лютого, під Авдіївкою загинув ще один випускник Національної академії сухопутних військ у Львові 27-річний капітан Маріс Камінський. По це повідомив військовий капелан, настоятель гарнізонного храму Петра і Павла о. Степан Сус.

Капітан Маріс Камінський родом з Волині. З родиною проживав у Чернівцях. Служив у 3-й батальйонно-тактичній групі 80-ї окремої аеромобільної бригади Збройних Сил України, пише zaxid.net.

Він загинув 3 лютого близько 00:05 внаслідок отриманих поранень в результаті обстрілу з БМ-21 «Град» в зоні проведення АТО разом з колегою Анатолієм Заремським. Обидва проходили службу в місті Чернівці у військовій частині В0377 III батальйонно-тактичної групи 80-ї аеромобільної бригади Збройних Сил України, інформують чернівецькі ЗМІ.

Тіла військових перебувають у морзі міста Покровськ Донецької області.

У Камінського залишилася вагітна дружина.

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