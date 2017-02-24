Перший квиток на «Євробачення» придбала співачка Руслана

На сьогодні вже продано 14 тис. 951 квиток на міжнародний пісенний конкурс ”Євробачення”, що відбудеться у травні в Києві.

Про це під час Години запитань до уряду в парламенті повідомив віце-прем`єр-міністр України В’ячеслав Кириленко, передає УНІАН.

Він нагадав, що 14 лютого розпочався офіційний продаж квитків на пісенний конкурс. Перший квиток, зауважив Кириленко, придбала переможниця ”Євробачення-2004”, українська співачка Руслана.

”Станом на 09.30 сьогоднішнього дня продано 14 тис. 951 квиток для 52 країн світу, не тільки Європи”, – сказав він.

Кириленко зауважив, що 52% квитків придбали українці, а 48% – іноземці.

”Ми очікуємо прибуття значної кількості іноземних гостей. Уже зараз велика кількість квитків придбана у Великій Британії, в Німеччині, в Росії, до речі, й в інших країнах Європи, головним чином”, – сказав віце-прем`єр.

62-й міжнародний пісенний конкурс ”Євробачення-2017” навесні прийматиме столиця України. У конкурсі братимуть участь 43 країни.