Парубій вважає, що парламент підтримає запровадження військового стану

Якщо Президент України і РНБО ініціюють запровадження воєнного стану, парламент ухвалить відповідне рішення.

Таке переконання висловив Голова Верховної Ради Андрій Парубій на брифінгу під час перебування на Львівщині, передає Укрінформ.

“У разі масованої атаки і наступу – а по Авдіївці ми бачимо, що такий наступ можливий – доведеться приймати рішення. Рішення має бути готове, але це рішення – виключно в компетенції Президента України, Ради національної безпеки і оборони. Коли воно буде ними ініційоване, я думаю, що Верховна Рада це рішення підтримає”, – сказав Парубій.

Водночас він зазначив: воєнний стан, у разі його запровадження, має бути оголошений на території всієї країни, а не лише на Донбасі.

“Це складне рішення, яке змінює систему управління всієї системи влади в Україні. Дуже комплексне рішення”, – підкреслив спікер.