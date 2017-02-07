Оператор «МТС Україна» закриває низку тарифних планів

Один із найбільших українських операторів стільникового зв`язку «МТС Україна» під брендом Vodafone має намір з 17 лютого 2017 року поступово закрити низку застарілих тарифних планів МТС, повідомила прес-служба компанії.

«До кінця лютого ми пропонуємо перейти на тарифи Vodafone абонентам передплаченого зв`язку, які користуються старими, вже не доступними до підключення тарифами: кількома тарифами лінійки

«Супер МТС без ПЗЗ», а також тарифів «Супер безліміт», «Супер безліміт без контракту» і «МТС без зобов`язань», – йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, кожен абонент отримає від оператора SMS-повідомлення з пропозицією обрати будь-який тариф з актуальною лінійки Vodafone і з термінами для переходу.

При цьому оператор наголосив, що закриття старих тарифів МТС не означає обов`язкове переведення абонентів на дорожчі тарифи.

«Середній рахунок абонентів тарифів, що закриваються, становив від 35 до 160 грн. Діючі тарифи Vodafone пропонують великий вибір обсягів послуг зв`язку для будь-якого гаманця – із щомісячними платежами від 20 до 150 грн», – зазначили у прес-службі.

В «МТС Україна» уточнили, що перехід на актуальні тарифи є безкоштовним, а в перший місяць користування тарифами лінійки Vodafone Red 2016 з абонентів не буде стягуватися плата.