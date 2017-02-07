Очільник НСЖУ виступив проти вступу Мирослава Хом’яка до спілки журналістів

Виконувач обов’язків голови Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко опублікував 7 лютого відкритого листа, у якому різко засудив рішення Львівської обласної організації НСЖУ про вступ до НСЖУ гендиректора і реального власника радіо «Львівська хвиля» Мирослава Хом’яка.

«У Національній спілці журналістів України щиро стривожені публічним резонансом та протестами авторитетних львівських журналістів, які викликала новина про прийом до лав НСЖУ Мирослава Хом’яка. Вважаю, що при всій демократичності і відкритості НСЖУ, в нашій організації немає місця тим, хто свідомо і брутально нищив свободу слова, порушував права журналістів. Бо інакше ми маємо толерувати і прес-службу «Беркута», і авторів темників, і, зрештою, «тітушок»…», – заявив, зокрема, Сергій Томіленко у відкритому листі до львівських журналістів, опублікованому 7 лютого.

За словами Томіленка, в Україні є системна проблема – безкарність за порушення прав журналістів. «Але це зовсім не означає, що непокарані вороги вільного слова можуть вимагати поваги та визнання журналістської спільноти», – додав він.

Втім, як випливає з тексту відкритого листа в.о. голови НСЖУ, рішення про виключення Мирослава Хом’яка з НСЖУ залежить від позиції членів львівського обласного осередку.

В свою чергу голова львівського обласного осередку НСЖУ Ярослав Климович заявив, що не бачить проблеми у вступі Мирослава Хом’яка до спілки. За його словами, спілка в першу чергу є громадською організацією, тож вона «не розглядає політичні моменти».

«Ні Томіленко, ні Климович не приймають у Спілку – приймає секретаріат обласної організації. Найголовніша вимога полягає в тому, щоб це відповідало статуту, де чітко передбачено, щоб людина професійно займалась журналістикою. Мирослав Хом’як є генеральним директором найавторитетнішої радіокомпанії «Львівська хвиля». Він має дві рекомендації від членів спілки. І в тих матеріалах, які ми маємо, він є редактором трьох проектів на «Львівській хвилі». А Томіленкові я би порадив зайнятись тим, щоб не розвалилась національна спілка», – заявив Ярослав Климович, відмовившись назвати прізвища членів НСЖУ, які надали рекомендації Мирославу Хом’яку.

На «Львівській хвилі» відмовились від коментарів, посилаючись на те, що коментувати цю ситуацію може лише генеральний директор, проте Мирослав Хом’як не відповів на спроби отримати його телефоний коментар з цього приводу.

Нагадаємо, що 3 лютого під час під час засідання секретаріату львівського осередку НСЖУ Мирослава Хом’яка прийняли до НСЖУ, хоча згідно зі статутом організації її членами можуть стати люди, які не менше року професійно займаються журналістикою. Судячи з офіційної біографії 49-річного голови львівського обласного осередку партії «Наш край» Мирослава Хом’яка, його стосунок до журналістики обмежується посадою гендиректора радіостанції «Львівська хвиля», яку він посів у липні 2015 року. Хом’як є фактичним власником цієї радіостанції з середини 2000-х років, йому також належить львівський інформаційний сайт «Гал-інфо», хоча обидва медіа-активи юридично оформлені на інших осіб.

Вступ Мирослава Хом’яка до НСЖУ викликав різко негативну реакцію багатьох авторитетних львівських журналістів, оскільки Хом’як у 2004 році безпосередньо керував кампанією тиску на опозиційні львівські ЗМІ.

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