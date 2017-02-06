Нові правила ЗНО: учні не складатимуть випускних іспитів у школі

Стартувала реєстрація на ЗНО. Подати документи можна з 6 лютого до 17 березня.

Цього року є нововведення — учні не складатимуть випускних іспитів у школі. Замість них враховуватимуть результати незалежного оцінювання. Усі випускники на ЗНО повинні обрати три предмети. Українська мова і література — обов’язкова для всіх, другий предмет — математика чи історія України — на вибір, а третій, за бажанням учня, повідомляє Zaxid.net.

«Якщо ж математика буде другим, то історія України може бути третім і – навпаки. У 12-бальній шкалі учні отримують результати, як державна підсумкова атестація, а в 100-бальній – як незалежне оцінювання», — розповіла Лариса Середяк, директор Львівського центру оцінювання якості освіти.

Учнів реєструватимуть за місцем навчання. Випускникам минулих років, коледжів і технікумів потрібно реєструватись самостійно. До реєстраційної картки необхідно додати ксерокопію атестата.