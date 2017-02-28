Ноу-хау львівських злочинців: грабіжник погрожував жертві вилити на обличчя кислоту

У Львові 32-річний чоловік став жертвою грабіжника, який погрожуючи вилити йому на обличчя кислоту, примусив віддати наявні 5 тис грн.

27 лютого до Франківського відділу поліції звернувся 32-річний житель курортного Трускавця. Чоловік повідомив, що близько 18.00, коли він виходив з ринку «Провесінь» на вул. Княгині Ольги, до нього підійшов чолов‘яга, який погрожучи ножем і тримаючи в руках пляшку з невідомою речовиною заявив жертві, що обіллє його обличчя кислотою, якщо він не віддасть всі гроші.

Після того, як грабіжник отримав кошти він залишив жертву і втік.

Працівники поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею «Розбій» КК України. Нападника шукають.

«Вголос»