Німецький автовиробник має намір збудувати завод на Львівщині

Німецький автовиробник розглядає можливість розміщення у Львівській області виробничих потужностей із виготовлення ременів безпеки для автомобілів.

Про це йшлося під час зустрічі голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки з представниками компанії JLL, що надає фінансові та комплексні послуги в галузі нерухомості, повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

Інвестор має намір відкрити новий завод уже у 2018 році, на ньому працюватимуть 2000 працівників. Окрім будівництва цього заводу, іноземці розглядають Львівщину як потенційний кластер для зведення інших заводів з виробництва, зокрема подушок безпеки. За цієї умови кількість робітників може сягнути близько 5000 людей.

Наприкінці лютого інвестору презентуватимуть зібрану інформацію про можливі локації, на основі якої він ухвалить рішення про інвестування. Під час зустрічі сторони також обговорили позитивний інвестиційний клімат на Львівщині та можливість підготовки спеціалістів для потреб майбутнього заводу.